عاجل - طارق حامد يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا





ورد نجم القلعة البيضاء على أنباء إصابته بفيروس كورونا قائلًا عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام" :"إشاعة سخيفة".





ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي، مساء الجمعة المقبل، في المباراة التي ستجمع الفريقين بنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.





وستقام المباراة بين الأهلي والزمالك في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





كشف طارق حامد، نجم منتخب مصر والفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة إصابته بفيروس كورونا المستج (كوفيد-19) حسبما تردد مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.