عاجل - طارق حامد يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 10:03 م
بوابة الفجر
Advertisements
كشف طارق حامد، نجم منتخب مصر والفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة إصابته بفيروس كورونا المستج (كوفيد-19) حسبما تردد مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورد نجم القلعة البيضاء على أنباء إصابته بفيروس كورونا قائلًا عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام" :"إشاعة سخيفة".

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي، مساء الجمعة المقبل، في المباراة التي ستجمع الفريقين بنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وستقام المباراة بين الأهلي والزمالك في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا طارق حامد الزمالك الأهلي

أخبار تهمك

عاجل.. إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي 5 سنوات

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - استمرار مأساة نجم الأهلي مع فيروس كورونا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن العاصمة الإدارية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أشرف زكي يحيل محمد رمضان للتحقيق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعرف على أول 5 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز

منذ حوالي 8 ساعات

عمرو فهمي.. المحارب الذي انتصر وحده

منذ نصف ساعة

عاجل - حقيقة إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إغلاق مراكز الاقتراع في اليوم الأول لجولة الإعادة بانتخابات النواب

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

منذ ساعة و 13 دقيقة

رسميًا.. الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

بعد زيادة إصابات فيروس كورونا في الأهلي والزمالك.. حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 49 دقيقة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

بعد بيكهام.. الأهلي يخطط لضم نجم منتخب مصر

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعرف على موعد محاكمة محمد رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

الأهلي يحذر نجومه قبل القمة

3 نصائح من هيئة الأرصاد الجوية لمباراة القمة

توقعات الأرصاد الجوية للأمطار أثناء مباراة القمة ومصير التأجيل

عاجل.. المصير النهائي لمباراة الأهلي والزمالك إذا عادت الأمطار

بعد إعلان موعد القمة.. حكاية 5 مواجهات جمعت الأهلي والزمالك في شهر "أغسطس"

دليل كامل لمتابعة مباراة الزمالك ضد الوداد في دوري أبطال إفريقيا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:06 م

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

06:25 م

عاجل - حقيقة إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا

08:37 م

بعد بيكهام.. الأهلي يخطط لضم نجم منتخب مصر

09:00 م

رسميًا.. الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

08:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»