رسمياً.. طنطا يراجع عن الاستغناء عن الثنائي"هاني وموسي"

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 10:05 م
بوابة الفجر
نورهان فضل
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تراجع الجهاز الفني لفريق طنطا بقيادة رضا عبدالعال، اليوم الإثنين، عن قرار الاستغناء عن الثنائي مصطفى هاني ظهير أيسر جمهورية شبين، محمد موسى حارس الترسانة، قبل انطلاق الموسم الجديد بدوري القسم الثاني .

وكان رضا عبدالعال، قد قرر الاستغناء عن 4 لاعبين خلال الأيام القليلة الماضية، اللاعبون هم، عبدالله شلبي مدافع منتخب السويس، خالد شعبان جناح نادي بوررتو، مصطفى هاني ظهير أيسر جمهورية شبين، محمد موسى حارس مرمى الترسانة.

ويستعد فريق طنطا لمواجهة الزرقاء، في مباراة ستقام بينهم على ملعب الأخير يوم الاربعاء القادم في تمام الثانية والنصف ظهرآ، ضمن مجموعة القاهرة والقناة بالقسم الثاني.

وتعاقد نادي طنطا مؤخراً مع عدد كبير من اللاعبين منهم، إبراهيم الجرايحي حارس مرمى بلدية المحلة، محمد أشرف، إبراهيم فاضل لاعب بلدية المحلة، ساهر عبدالمنعم، عصام عادل لاعب الشرقية، إبراهيم رخا لاعب الرجاء، البرازيلي ليو اسيس، محمد زيكو مهاجم بلدية المحلة، أحمد رينجو، محمود كرم، محمد جودة، مصطفى هاني ظهير أيسر جمهورية شبين، محمد موسى حارس مرمى الترسانة .

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