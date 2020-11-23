عمليات"تنسيقية شباب الأحزاب" تصدر بيانها الختامي لليوم الأول من جولة الإعادة لانتخابات النواب

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 10:04 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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تابعت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأول لجولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، من خلال متابعو التنسيقية البالغ عددهم 1400 بالمحافظات الـ13 التي تجرى بها جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020.


ورصدت الغرفة انتظام سير العملية الانتخابية بمختلف المحافظات، دون مخالفات انتخابية تذكر، حيث طبق القضاة رؤساء اللجان الانتخابية قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.


كما رصد متابعونا كذلك بعض المخالفات والتي كانت جميعها غير مؤثرة علي سير العملية الانتخابية أو نزاهتها وفقا للمعايير الدولية المنظمة لذلك، وكانت متعلقة بكسر بعض المرشحين في بعض الدوائر للصمت الانتخابي خارج مقار بعض اللجان، لكن الإجراءات التي طبقها القضاة رؤساء اللجان والقائمين علي عملية التأمين من القوات المسلحة والشرطة قد حافظت علي الحياد واحترام قواعد الصمت الانتخابي وكافة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات داخل اللجان الانتخابية.


وأغلقت اللجان في موعدها الساعة 9 مساءً، وتنعقد غرفة العمليات صباح الغد لمتابعة اليوم الثاني لانتخابات الإعادة بالمرحلة الأولى وتصدر الغرفة بياناتها في اليوم الثاني كذلك لإعلان مشاهداتها حول العملية الانتخابية.

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