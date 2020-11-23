بالمستندات.. الشركة الكويتية ترد على وليد منصور وتطالبه برد أموال إليسا وشيرين

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 10:15 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أصدرت شركة “باي ميديا”، الكويتية للإنتاج الفني والدعاية والإعلان، بيانًا توضيحيًا، بشأن تصريحات المنتج وليد منصور، بعد اتهامها له بالإتفاق على عدد من الحفلات العام الماضي، التي يحييها كلًا من الفنانين إليسا وشيرين عبد الوهاب، وتامر حسني.
وقالت الشركة في بيانها “طالعتنا بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية صباح اليوم، بأن أحد الأشخاص المتعهدين بإقامة الحفلات سيقاضي الشركة، وحرصا منا على سمعتنا وسمعة الشركة نود أن نؤكد على أن ما ورد في تصريحات السيد وليد منصور ليس له أي أساس من الصحة”.



وتابع البيان: “حيث إننا إحدى الشركات الرائدة في مجالنا وحيث أن اقتضاء الحقوق ليس مجاله الصحف أو وسائل التواصل الإجتماعي سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئية إلا أن الأمر كله الآن بيد القضاء المصرى الذي نثق في نزاهته”.

واختتم: “وننوه بأن السيد المحامي ياسر قنطوش هو وكيل الشركة القانوني والمحامي الذي سيتخذ كافة الإجراءات القانونية التي تصون الشركة وتحافظ على حقوقها وسمعتها حتى تسترد حقوقها المسلوبة”.

كما دعمت الشركة البيان بالإيصالات التي تثبت تقاضي المنتج وليد منصور، أجرًا لتنظيمه حفلات للفنانة اللبنانية إليسا والفنانة شيرين عبد الوهاب، في دولة الكويت
وأيضا نص عقد الاتفاق الفني الذي تم بين المنتج وليد منصور وشركة باي ميديا الكويتية للإنتاج الفني والدعاية والإعلان،
وجاء في نص الاتفاق: “إنه في يوم 6-10-2019، أولًا السادة شركة تالنت دبليو ام، ويمثلها السيد وليد منصور مصري الجنسية، ويحمل جواز سفر مصري”، “يكون الطرف الأول مسؤولًا عن ظهور الفنانة اللبنانية إليسا، لإحياء حفل غنائي لصالح الطرف الثاني، يوم الموافق 212019، والكائن في دولة الكويت أرض المعارض، على أن يكون ظهور الفنانة على خشبة المسرح،طبقا الموعد المحدد من الطرف الثاني ولمدة ساعة ونصف على الأقل”.
بالمستندات.. الشركة الكويتية ترد على وليد منصور وتطالبه برد أموال إليسا وشيرين
بالمستندات.. الشركة الكويتية ترد على وليد منصور وتطالبه برد أموال إليسا وشيرين
بالمستندات.. الشركة الكويتية ترد على وليد منصور وتطالبه برد أموال إليسا وشيرين
بالمستندات.. الشركة الكويتية ترد على وليد منصور وتطالبه برد أموال إليسا وشيرين
بالمستندات.. الشركة الكويتية ترد على وليد منصور وتطالبه برد أموال إليسا وشيرين
بالمستندات.. الشركة الكويتية ترد على وليد منصور وتطالبه برد أموال إليسا وشيرين
بالمستندات.. الشركة الكويتية ترد على وليد منصور وتطالبه برد أموال إليسا وشيرين
بالمستندات.. الشركة الكويتية ترد على وليد منصور وتطالبه برد أموال إليسا وشيرين

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