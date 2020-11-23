ريال سوسييداد في الصدارة.. تعرف على جدول ترتيب الدوري الإسباني

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 10:00 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements

يتصدر نادي ريال سوسييداد حاليا جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 23 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها حتى الآن في بطولة الدوري.

ولازال يتبقى مباراة وحيدة ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز بين أتلتيك بلباو وريال بيتيس والتي ستلعب اليوم الإثنين 23 نوفمبر.

وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز:

1-ريال سوسيداد 20 نقطة
2- أتلتيكو مدريد 20 نقطة
3- فياريال 19 نقطة
4- ريال مدريد 17 نقطة
5- غرناطة 14 نقطة
6- قادش 14 نقطة
7- إشبيلية 13 نقاط
8- إلتشية 12 نقطة
9- ريال بيتيس 12 نقطة
10- خيتافي 11 نقطة
11- برشلونة 11 نقطة
12- فالنسيا 11 نقطة
13- أوساسونا 10 نقاط
14- أتلتيك بلباو 9 نقاط
15- ألافيس 9 نقاط
16- إيبار 9 نقاط
17- سيلتا فيجو 7 نقاط
18- ليفانتي 7 نقاط
19- بلد الوليد 6 نقاط
20- ويسكا 6 نقاط.

أخبار تهمك

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 19 دقيقة

عاجل - حقيقة إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

توخيل يشق الصف في باريس سان جيرمان بعد تصريحاته عن نيمار

منذ 35 دقيقة

بعد زيادة إصابات فيروس كورونا في الأهلي والزمالك.. حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. أشرف زكي يحيل محمد رمضان للتحقيق

منذ حوالي 3 ساعات

بعد بيكهام.. الأهلي يخطط لضم نجم منتخب مصر

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي 5 سنوات

منذ حوالي 10 ساعة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن العاصمة الإدارية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعرف على أول 5 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

رسميًا.. الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تعرف على موعد محاكمة محمد رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - استمرار مأساة نجم الأهلي مع فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إغلاق مراكز الاقتراع في اليوم الأول لجولة الإعادة بانتخابات النواب

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:06 م

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

06:25 م

عاجل - حقيقة إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا

08:37 م

بعد بيكهام.. الأهلي يخطط لضم نجم منتخب مصر

09:00 م

رسميًا.. الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

08:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»