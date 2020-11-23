ريال سوسييداد في الصدارة.. تعرف على جدول ترتيب الدوري الإسباني





يتصدر نادي ريال سوسييداد حاليا جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 23 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها حتى الآن في بطولة الدوري.





ولازال يتبقى مباراة وحيدة ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز بين أتلتيك بلباو وريال بيتيس والتي ستلعب اليوم الإثنين 23 نوفمبر.





وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز:





1-ريال سوسيداد 20 نقطة

2- أتلتيكو مدريد 20 نقطة

3- فياريال 19 نقطة

4- ريال مدريد 17 نقطة

5- غرناطة 14 نقطة

6- قادش 14 نقطة

7- إشبيلية 13 نقاط

8- إلتشية 12 نقطة

9- ريال بيتيس 12 نقطة

10- خيتافي 11 نقطة

11- برشلونة 11 نقطة

12- فالنسيا 11 نقطة

13- أوساسونا 10 نقاط

14- أتلتيك بلباو 9 نقاط

15- ألافيس 9 نقاط

16- إيبار 9 نقاط

17- سيلتا فيجو 7 نقاط

18- ليفانتي 7 نقاط

19- بلد الوليد 6 نقاط

20- ويسكا 6 نقاط.



