نبيلة عبيد عن فيلم الأخر :"من أجمل وأحلى الأعمال السينمائية في تاريخي"

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 10:36 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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كشفت الفنانة نبيلة عبيد، عن أحب أعمالها السينمائية، التي قدمتها في مشوارها الفني.

ونشرت نبيله عبيد، مقطع فيديو من فيلمها "الأخر" ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلقت قائله:" فيلم الأخر من أحلي وأجمل الأعمال السينمائية فى تاريخي يكفي إنه مع الأستاذ والمخرج الكبير يوسف شاهين ، والفيلم الذي أتاح لي الوقوف على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي .. قصة خالد يوسف ومعالجة درامية ليوسف شاهين.. يا مساء السينما الجميلة.

والجدير ذكره أن نبيلة عبيد شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل " سكر زيادة" وحقق خلاله نجاحاً كبيراً برفقة سميحة أيوب ونادية الجندي .

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