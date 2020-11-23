تعرف على ترشيحات بايدن لمنصبي وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 10:56 م
بايدن
بايدن
أمنية فوزي
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يسعى الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إلى تعيين أنتوني بلينكن وزيرا للخارجية، ضمن اختيارات بايدن للإدارة الأمريكية الجديدة.


وأوضح تقرير قناة الغد أن بلينكن تولى عددًا من المناصب في إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، حيث شغل منصب مستشار الأمن القومي من 2013 إلى 2015، ثم تولى منصب نائب وزير الخارجية الأمريكية من 2015 إلى 2017،

وتابع التقرير: "كذلك عمل بلينكن مع بايدن مديرا لفريقه في العلاقات الخارجية عندما كان بايدن عضوا في مجلس الشيوخ عام 2008".

وأشار التقرير أن سياسات بلينكن تجاه قضايا الشرق الأوسط وصفت بالمعتدلة أو التقليدية، إذ يؤمن بحل الدولتين بالنسبة للقضية الفلسطينية، ويريد عودة إيران إلى الاتفاق النووي من جديد مع منعها من زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن بايدن يسعى لتعيين ليندا توماس غرينفيلد سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، والتي عملت كمساعدة لوزير الخارجية الأمريكي عام 2013، كذلك تعيين جيك سوليفان مستشارا للأمن القومي، والذي يُعد أحد أقرب مساعدي هيلاري كلينتون سابقا.

ويعتزم الرئيس الأمريكي المنتخب الإعلان عن الحقائب الوزارية في حكومته الثلاثاء.

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