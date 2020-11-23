متحدث الوزراء: استئناف حركة البناء مرهون بصدور الاشتراطات الفنية



وكشف سعد ملامح الفترة الانتقالية قائلًا: "هذه الفترة لن تخص المواطن في شيء ولن تضار أعماله أو تصاريحه أو تراخيص البناء أو تتأخر، لكن الفترة الانتقالية فترة حكومية منوط بها أجهزة الدولة المعنية من أجل ميكنة المنظومة الجديدة لاصدار تراخيص البناء وتشكيل أجهزة ولجان الفحص في إطار المنظومة الجديدة حيث تستهدف الاخيرة بالاساس حوكمة منظومة إصدار تراخيص البناء وضمان عدم التلاعب أو عدم وجود ثغرات كما كانت في النظام السابق ".



وإختتم قائلًا في رسالته للمواطنين: "الفترة الانتقالية لا تقلقكم كمواطنين لن يتم فرض أي نوع من أنواع الحظر على مسار تراخيص البناء، واؤكد أن الفترة الانتقالية تخص أجهزة الدولة الحكومية ".



وكشف سعد ملامح الاشتراطات الفنية قائلًا: "هي إشتراطات فنية بحتة تتعلق بعرض الشارع والارتفاعات وقيود عدد الادوار ونسبة البناء من قطعة الارض وهي النسبة المسموح البناء عليها وما يتم تركه كإرتداد وهي أمور فنية تنظيمية تخص الاشتراطات العامة بالإضافة إلى إشتراطات أخرى تخص مدن وأحياء بعينها خاصة القاهرة الكبرى والاسكندرية ستكون لها إشتراطات خاصة تضاف إلى العامة نتيجة الكثافة السكانية ".



وكشف المتحدث أن هناك مناطق بعينها سيحدد فيها طبيعة البناء كأن يكون هناك حي بعينه مسموح فيه بالبناء التجاري أو الاداري أو أنشطة معينة دون أنشطة أخرى وتابع: " لو كان فيه مواطن إشترى أرضًا بغرض البناء عليها منزل وشملتها المناطق المحظور البناء فيها إلا لانواع معينة من الانشطة سيتم تخيير المواطن إما تغيير الاستخدام لغرض أخر لغير السكن أو إستبدال قطعة الارض بقطعة أخرى في أحد المدن الجديدة معادلة لها في القيمة وليس شرطًا أن تكون معادلة لها في القيمة ".



قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الفترة الانتقالية الخاص بحظر البناء ستنتهي غدًا، ولن تمد مرة أخرى، مؤكدًا أن عمليات البناء سيتم استئنافها عقب صدور الاشتراطات الفنية.وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية لميس الحديدي، ببرنامج " كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين، أن الشروط الفنية عرضت في اجتماع مجلس الوزراء، وتم الاستماع لكافة وجهات النظر وسيتم العرض مرة اخرى على رئيس الجمهورية لتأتي المرحلة الاخيرة وهي إقرار هذه الاشتراطات واعتمادها من المجلس الاعلى للتخطيط العمراني.وواصل: " نتوقع أن يتم ذلك خلال ايام قليلة لكن قرار إستئناف حركة البناء مرهون بصدور هذه الاشتراطات الجديدة، حيث ليس معنى أن قرار حظر البناء سينتهي غدًا في الرابع والعشرين من نوفمبر أن تستأنف حركة البناء في اليوم التالي، فالقرار ينص على البدء فورًا في حركة البناء فور صدور هذه الاشتراطات الفنية ".وأكمل: " قد نتاخر بمدة لاتزيد مثلًا عن اسبوع لتكون في مطلع ديسمبر خلال الاسبوع الاول منه بعد إنتهاء قرار حظر البناء غدًا ".