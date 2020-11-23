ممدوح عيد يرحب بنجم المقاصة في صفوف بيراميدز

أبدى المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز ترحيبه بالتعاقد مع المدافع أحمد سامي لاعب الفريق الجديد والذي انضم لبيراميدز قادما من صفوف مصر المقاصة لدعم خط الدفاع.





أوضح عيد أن سامي إضافة قوية لخط دفاع بيراميدز، وأن النادي أنهى جميع الإجراءات الخاصة بضمه مع مسئولي المقاصة بالأمس ووقع اللاعب عقدا مدته 4 سنوات مقبلة.



