تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا





يلتقي نادي الزمالك مع غريمه التقليدي الأهلي، يوم الجمعة 27 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين قطبي الكرة المصرية، في إطار منافسات دور النهائي من دوري أبطال أفريقيا.





وستقام المباراة بين الاهلي والزمالك في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





وحقق الزمالك منذ أيام قليلة الفوز على حساب نادي مصر، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وذلك في إطار منافسات دور الربع نهائي من كأس مصر.





ويأتي تشكيل الزمالك المتوقع كالآتي :-





حراسة المرمى: محمد أبو جبل.





خط الدفاع: أحمد عيد - محمود علاء - محمد عبد الغني- عبد الله جمعة.





خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - أحمد سيد زيزو - أشرف بنشرقي - يوسف أوباما.





خط الهجوم: مصطفى محمد.



