تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 09:48 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements

يلتقي نادي الزمالك مع غريمه التقليدي الأهلي، يوم الجمعة 27 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين قطبي الكرة المصرية، في إطار منافسات دور النهائي من دوري أبطال أفريقيا. 

وستقام المباراة بين الاهلي والزمالك في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية. 

وحقق الزمالك منذ أيام قليلة الفوز على حساب نادي مصر، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وذلك في إطار منافسات دور الربع نهائي من كأس مصر.  

ويأتي تشكيل الزمالك المتوقع كالآتي :- 

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.  

خط الدفاع: أحمد عيد - محمود علاء - محمد عبد الغني- عبد الله جمعة.  

خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - أحمد سيد زيزو - أشرف بنشرقي - يوسف أوباما. 

خط الهجوم: مصطفى محمد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تشكيل الزمالك الزمالك الأهلي أخبار الزمالك

أخبار تهمك

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد بيكهام.. الأهلي يخطط لضم نجم منتخب مصر

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. تعرف على أول 5 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز

منذ حوالي 8 ساعات

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن العاصمة الإدارية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - حقيقة إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

توخيل يشق الصف في باريس سان جيرمان بعد تصريحاته عن نيمار

منذ 38 دقيقة

عاجل.. أشرف زكي يحيل محمد رمضان للتحقيق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. تعرف على موعد محاكمة محمد رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ثلث ساعة

عاجل - استمرار مأساة نجم الأهلي مع فيروس كورونا

منذ ساعتين

بعد زيادة إصابات فيروس كورونا في الأهلي والزمالك.. حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 40 دقيقة

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

رسميًا.. الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إغلاق مراكز الاقتراع في اليوم الأول لجولة الإعادة بانتخابات النواب

منذ ساعة

عاجل.. إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي 5 سنوات

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

الزمالك ضد الترجي بدوري ابطال افريقيا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي في دوري ابطال افريقيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة المقاولون

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري المصري

التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة الرجاء بدوري أبطال إفريقيا

ملامح تشكيل الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي بدوري الأبطال

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:06 م

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

06:25 م

عاجل - حقيقة إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا

08:37 م

بعد بيكهام.. الأهلي يخطط لضم نجم منتخب مصر

09:00 م

رسميًا.. الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

08:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»