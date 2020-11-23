رانيا محمود ياسين تتذكر والدها بكلمات جميلة

Advertisements

تحرص الفنانة رانيا محمود ياسين التفاعل مع جمهورها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية وتذكر والداها من حين لآخر.



ونشرت رانيا صورة لوالداها الراحل عبر حسابها بإنستجرام ، وتذكرته بكلمات جميلة وكتبت : الحلو ونبي تبسم لنبي لنبي تبسم أجمل ابتسامة ، الله يرحمك ويجعلك بأحلي ابتسامة فى الجنة ونعيمها.



وفى سياق آخر، شاركت رانيا محمود ياسين في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فلانتينو"، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، طارق الإبياري، هدى المفتي.

