رئيس جامعة القاهرة يكشف تفاصيل قرار إعفاء أبناء شهداء الجيش الأبيض من المصروفات

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كشف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، التفاصيل المتعلقة بقرار الجامعة لإعفاء أبناء شهداء الجيش الأبيض الذين استشهدوا أثناء مواجهتهم لجائحة فيروس كورونا من المصروفات.



وقال "الخشت" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين إنه حتى الآن لا يوجد أي إحصاء دقيق لعدد شهداء الجيش الأبيض، مشيرًا إلى أنه سيكون على الابن أو الابنة التقدم بالمستلزمات التي تعفيه من المصروفات سواء انتساب أو انتظام أو مدن جامعية أو برامج متميزة.



وأشار إلى أن جامعة القاهرة أصدرت دليل التعايش مع كورونا ودليل الإجراءات الاحترازية في الجامعات ومنشورات وفيديوهات لكيفية التعامل مع هذه الجائحة، مستطردًا " ممنوع الدخول من أبواب الجامعة أو الكليات المختلفة داخل جامعة القاهرة بدون ارتداء الكمامة".



وتابع "سيتم التنبيه بعدم تواجد أي طالب بدون ارتداء الكمامة وأي مخالف يتم تحويله إلى التحقيق ويتم توقيع عقوبة صارمة عليه، والجامعة تسير على البروتوكول العالمي في التعامل مع المصابين الذي يتم علاجهم على حساب الجامعة دون أن يتكلفوا مليما واحدا".



وأوضح أنه سيتم صدور أول مستشفى للطوارئ جديدة على مساحة 7 آلاف متر لمواجهة فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه سيتم عقد اتفاقية مع وزارة التضامن لمساعدة أي طالب لعمل مشروع صغير أو متناهي الصغر.



هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101881 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 351 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 113027 حالة من ضمنهم 101881 حالة تم شفاؤها، و6548 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.