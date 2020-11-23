الديهي: مصر ستفتتح أول عاصمة ذكية في العالم العام المقبل

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الشعب المصري سيكون على موعد العام القادم، بافتتاح العاصمة الذاكية.



وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يعرض عبر فضائية"TEN"، اليوم الإثنين، أن اجتماع الرئيس اليوم مع المسئولين عن العاصمة الإدارية الجديدة، تناول متابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات القومية التى تضطلع بها الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصةً فيما يتعلق بالشبكة القومية للطرق والمحاور الجديدة بمراحلها المختلفة، فضلًا تطوير منطقة ميدان رمسيس، الحى الدبلوماسى، والذى سيضم سفارات الدول الأجنبية المعتمدة ومقرات المنظمات الدولية والإقليمية المتواجدة فى مصر.



وأشار الديهي إلى أن العاصمة الإدارية أول عاصمة ذكية في العالم، مضيفا أن الرئيس وجه بالإسراع فى الخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء الحى على نحو متكامل مع الأحياء الأخرى بالعاصمة الإدارية، وبحيث يشمل كافة الخدمات المختلفة والأنشطة الاجتماعية المتنوعة لقاطنيه والمترددين عليه وفق أعلى مستوى.

