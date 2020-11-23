الكنيسة القبطية تشارك الأرمن الكاثوليك الاحتفال بشهدائهم

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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شارك الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر بتكليف من قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم في احتفال الكنيسة الكاثوليكية الأرمنية بذكرى شهدائها. 

واقيم بكنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع للأرمن الكاثوليك بمصر الجديدة وشارك في الاحتفال أيضًا المطران أوغسطينوس كريكور كوسة مطران الأرمن الكاثوليك بمصر والقاصد الرسولي للفاتيكان بمصر المطران نيكولاس هنري وعدد من سفراء بعض الدول.
الكنيسة القبطية تشارك الأرمن الكاثوليك الاحتفال بشهدائهم
الكنيسة القبطية تشارك الأرمن الكاثوليك الاحتفال بشهدائهم
الكنيسة القبطية تشارك الأرمن الكاثوليك الاحتفال بشهدائهم
الكنيسة القبطية تشارك الأرمن الكاثوليك الاحتفال بشهدائهم

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