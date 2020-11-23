الكنيسة القبطية تشارك الأرمن الكاثوليك الاحتفال بشهدائهم





واقيم بكنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع للأرمن الكاثوليك بمصر الجديدة وشارك في الاحتفال أيضًا المطران أوغسطينوس كريكور كوسة مطران الأرمن الكاثوليك بمصر والقاصد الرسولي للفاتيكان بمصر المطران نيكولاس هنري وعدد من سفراء بعض الدول.

شارك الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر بتكليف من قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم في احتفال الكنيسة الكاثوليكية الأرمنية بذكرى شهدائها.