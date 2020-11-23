غياب نجم دفاع يوفنتوس 10 أيام للإصابة

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements


أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عن طبيعة إصابة نجم دفاعه التركي ميريح ديميرال التي تعرض لها مؤخرًا في مباراة الفريق الأخيرة بالكالتشيو.

وكان ديميرال قد تعرض لتلك الإصابة في المباراة الأخيرة ليوفنتوس في بطولة الدوري الإيطالي أمام فريق كالياري.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة ضيفه فرينكفاروزي المجري الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال يوفنتوس في بيان له عبر شبكة الإنترنت:"بعد أن أجرى أشعة الرنين المغناطيسي فإن يوفنتوس يعلن غياب المدافع ميريح ديميرال لمدة 10 أيام بسبب إصابته في العضلة اليمنى".

أخبار تهمك

عاجل - حقيقة إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

بعد بيكهام.. الأهلي يخطط لضم نجم منتخب مصر

منذ ساعة و 6 دقيقة

رسميًا.. الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

منذ ساعة و 28 دقيقة

بعد زيادة إصابات فيروس كورونا في الأهلي والزمالك.. حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي 5 سنوات

منذ حوالي 10 ساعة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 18 دقيقة

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

منذ ساعة

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تعرف على أول 5 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - استمرار مأساة نجم الأهلي مع فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إغلاق مراكز الاقتراع في اليوم الأول لجولة الإعادة بانتخابات النواب

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أشرف زكي يحيل محمد رمضان للتحقيق

منذ حوالي 3 ساعات

توخيل يشق الصف في باريس سان جيرمان بعد تصريحاته عن نيمار

منذ 34 دقيقة

عاجل.. تعرف على موعد محاكمة محمد رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن العاصمة الإدارية

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:06 م

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

06:25 م

عاجل - حقيقة إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا

08:37 م

بعد بيكهام.. الأهلي يخطط لضم نجم منتخب مصر

09:00 م

رسميًا.. الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

08:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»