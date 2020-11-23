غياب نجم دفاع يوفنتوس 10 أيام للإصابة









أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عن طبيعة إصابة نجم دفاعه التركي ميريح ديميرال التي تعرض لها مؤخرًا في مباراة الفريق الأخيرة بالكالتشيو.





وكان ديميرال قد تعرض لتلك الإصابة في المباراة الأخيرة ليوفنتوس في بطولة الدوري الإيطالي أمام فريق كالياري.





ويستعد يوفنتوس لمواجهة ضيفه فرينكفاروزي المجري الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.





وقال يوفنتوس في بيان له عبر شبكة الإنترنت:"بعد أن أجرى أشعة الرنين المغناطيسي فإن يوفنتوس يعلن غياب المدافع ميريح ديميرال لمدة 10 أيام بسبب إصابته في العضلة اليمنى".



