بالأسود.. ياسمين صبري تغازل جمهورها بصورة جديدة عبر "إنستجرام"

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 09:51 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ياسمين بالصورة جميلة كعادتها مرتدية فستان طويل باللون الأسود ، واعتمدت على تسريحة الشعر المنسدل ووضعت القليل من الميكب فزادها جمالاً ووقاراً.

ولاقت الصورة تفاعل الكثير من محبيها المتغزلين بها. ومن أبرز تلك التعليقات :"ملكة جمال الكون بحبك".

والجدير ذكره أن الفنانة ياسمين صبري استقبلت في منزلها السيدة نعمات عبد الحميد، التي اشتهرت خلال الأيام القليلة الماضية بـ«سيدة المطر»، بعد أن التقطت لها صورة وهي تصر على بيع منتجاتها البسيطة رغم سقوط الأمطار الغزيرة على شوارع العاصمة. 

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