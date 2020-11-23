هبه القدسي: جو بايدن لم يقدم الجديد حول صفقة القرن

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 10:09 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت هبة القدسي، مديرة مكتب جريدة الشرق الأوسط، إن التشكيل النهائي لفريق الرئيس الأمريكي جو بايدين لم يعلن بعد وما حدث عبارة عن تسريبات.

وأضافت القدسي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يعرض عبر فضائية"TEN"، اليوم الإثنين، أن التسريبات تشير إلى تأكيدات أن انتوني بلينكن هو من يتولي وزارة الخارجية، لافتة إلى أن اختيار بلينكن قائم على التوافق كبير، لأنه عمل مع بايدن في الملف الخارجي، وسيكون مساره سهل في مجلس الشيوخ.

وأشارت إلى أنه سيكون عليها إعادة التواصل مع حلفاء أمريكا وخاصة الأوربيون، أن بايدن لم يقدم على اي تغييرات في ملف التطبيع.

وتابعت القدسي أن ملفات حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات ستكون أهم ملفات بايدن، وهناك خطوات متفائلة بالدعوة للمصالحة بين مصر والإمارات والسعودية وقطر،والعمل على وقف الجماعات التي تهدد المجتمع الأمريكي.

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