بيتر ميمي يكشف عن انتهاء تصوير أولى معارك "الاختيار 2"

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 09:49 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أعلن المخرج بيتر ميمي عن الإنتهاء من تصوير أحد معارك الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار" وذلك من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وكتب "ميمي" قائلا: "لما تبقى فرحان انك صورت اول معركة فى الاختيار٢ وتفتكر انه فاضل بتاع ١٢ معركة".


مسلسل "الاختيار 2" يشارك به عدد من الفنانين بجانب كريم عبد العزيز وأحمد مكي منهم إياد نصار وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وهادى الجيار وأحمد شاكر عبد اللطيف ورياض الخولى.

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