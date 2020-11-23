خالد عليش فى رسالة غامضة: "لو عالطيارة موجودة بس انتي قولي موافقة"

Advertisements

شارك الفنان والإعلامي خالد عليش، صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر خالد عليش بالصورة من داخل طائرة وكتب رسالة غامضة معلقاً: "لو عالطيارة موجودة بس إنتي قولي موافقة".



يذكر أن آخر أعمال الفنان خالد عليش، مشاركته في مسلسل "عوالم خفية"، بجانب الزعيم عادل إمام وحقق المسلسل نجاحا كبيرا وقت طرحه ولاقى إعجاب الجماهير.

