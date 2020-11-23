خالد عليش فى رسالة غامضة: "لو عالطيارة موجودة بس انتي قولي موافقة"

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 09:46 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
شارك الفنان والإعلامي خالد عليش، صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر خالد عليش بالصورة من داخل طائرة وكتب رسالة غامضة معلقاً: "لو عالطيارة موجودة بس إنتي قولي موافقة".

يذكر أن آخر أعمال الفنان خالد عليش، مشاركته في مسلسل "عوالم خفية"، بجانب الزعيم عادل إمام وحقق المسلسل نجاحا كبيرا وقت طرحه ولاقى إعجاب الجماهير.

أخبار تهمك

بعد بيكهام.. الأهلي يخطط لضم نجم منتخب مصر

منذ ساعة و 6 دقيقة

زيدان يواجه أزمة إصابة نجوم الفريق بالوجوه الجديدة

منذ ساعة و 6 دقيقة

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أشرف زكي يحيل محمد رمضان للتحقيق

منذ حوالي 3 ساعات

بعد زيادة إصابات فيروس كورونا في الأهلي والزمالك.. حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل - حقيقة إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

رسميًا.. الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل - استمرار مأساة نجم الأهلي مع فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

منذ ساعة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن العاصمة الإدارية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي 5 سنوات

منذ حوالي 10 ساعة

توخيل يشق الصف في باريس سان جيرمان بعد تصريحاته عن نيمار

منذ 34 دقيقة

عاجل.. تعرف على أول 5 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تعرف على موعد محاكمة محمد رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 18 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:06 م

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

06:25 م

بعد بيكهام.. الأهلي يخطط لضم نجم منتخب مصر

09:00 م

عاجل - حقيقة إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا

08:37 م

رسميًا.. الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

08:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»