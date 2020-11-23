عرض فيلم "الضيف" على "نتفليكس" أول ديسمبر

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أعلن الفنان أحمد مالك عن موعد طرح "نتفليكس" لفيلم "الضيف" وذلك من هلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



ومن المقرر أن تعرض "تتفليكس" فيلم "الضيف" ابتداء من يوم 1 ديسمبر.





فيلم "الضيف" من إخراج هادي الباجوري، وتأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج آي بروداكشنز، ومن بطولة خالد الصاوي، وأحمد مالك، وشيرين رضا، وجميلة عوض. يسلط الفيلم الضوء على قضية الحجاب، وحقيقة وجوبه وحرية المرأة في ارتدائه.