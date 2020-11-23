شيري عادل تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور عبر "إنستجرام"

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 09:38 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements

شاركت الفنانة شيرى عادل، جمهورها ومتابعيها بـ صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث ظهرت "عادل" في الصورة بملابس شتوي، وحازت الصورة على اعجاب كبير من متابعيها.

وكانت الفنانة شيري عادل، قد صرحت بأنها مرت بظروف شخصية تسببت في تعطيل مسيرتها الفنية والابتعاد قليلًا عن الوسط الفني لأكثر من عام قبل أن تعود ببطولة مسلسل "أمر شخصي".

وأضافت شيري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على التليفزيون المصري، أنها لم تفكر بعد زواجها من الداعية معز مسعود في اعتزال التمثيل لكنها كانت تنتظر دورا مؤثرا لتجسيده.

وتابعت شيري: "لم يشترط معز مسعود بعد زواجي منه اعتزالي التمثيل لكني انشغلت في الحياة الزوجية وابتعدت عن التمثيل وعندما عدت إلى الفن لم أجد موضوعا ينال إعجاب الناس قبل أن أشارك في مسلسل أمر شخصي".

يذكر أن شيري عادل كرمت بـ مهرجان الفضائيات العربية الذي أقيم أمس عن دورها فى حكاية أمر شخصي بمسلسل إلا أنا، وحرصت على مشاركة مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت فيه أثناء تكريمها بجائزة التميز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مهرجان الفضاءيات شيري عادل الينا الفنانة شيري عادل

أخبار تهمك

عاجل.. أشرف زكي يحيل محمد رمضان للتحقيق

منذ حوالي 3 ساعات

بعد بيكهام.. الأهلي يخطط لضم نجم منتخب مصر

منذ ساعة و 9 دقيقة

رسميًا.. الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ثلث ساعة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن العاصمة الإدارية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي 5 سنوات

منذ حوالي 10 ساعة

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - استمرار مأساة نجم الأهلي مع فيروس كورونا

منذ ساعتين

عاجل - حقيقة إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تعرف على أول 5 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تعرف على موعد محاكمة محمد رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

بعد زيادة إصابات فيروس كورونا في الأهلي والزمالك.. حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. إغلاق مراكز الاقتراع في اليوم الأول لجولة الإعادة بانتخابات النواب

منذ ساعة

توخيل يشق الصف في باريس سان جيرمان بعد تصريحاته عن نيمار

منذ 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

حقيقة صور حفل زفاف شيري عادل ومعز مسعود المنتشرة عبر "السوشيال ميديا"

الداعية معز مسعود وشيري عادل يعلنا انفصالهما رسميا بعد عام كامل

الظهور الأول لشيري عادل بعد طلاقها من الداعية معز مسعود.. شاهد كيف بدت (صورة)

"وبحر وخضرة وجه حسن".. شيري عادل تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

شيري عادل تطرح بوستر مسلسلها الجديد "إلا انا"

لأول مرة.. شيري عادل بدون مكياج وتعليق غامض من الجنهور

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:06 م

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

06:25 م

عاجل - حقيقة إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا

08:37 م

بعد بيكهام.. الأهلي يخطط لضم نجم منتخب مصر

09:00 م

رسميًا.. الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

08:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»