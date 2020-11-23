هنادي مهنا توجه رسالة إلى والديها

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وجهت الفنانة هنادي مهنا، رسالة إلي والدتها وولدها الموسيقار هاني مهنا، معبرة عن مدي حبها لهما.



ونشرت هنادي، صورة والديها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة "انا الأكثر حظا للحصول على كلاهما، افضل الآباء في العالم".



يشار إلي أن هنادي مهنا، "يعرض لها مسلسل" خيط حرير "الذي تشارك في بطولته النجمة مي عز الدين، عبر شاشة dmc.



مسلسل خيط حرير يشارك به كوكبة كبيرة من النجوم من ضمنهم محمود عبد المغني، نيقولا معوض، صفاء الطوخي؛ سوسن بدر، مي سليم، ولاء الشريف، وغيرهم من الفنانين.