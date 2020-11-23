عاجل - حقيقة إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة ما تردد عن إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات القليلة الماضية.





وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ " الفجر الرياضي " إن الشناوي يشارك في الوقت الحالي وبشكل طبيعي في مران الفريق الأحمر استعدادًا لمواجهة الزمالك المقبلة والمقرر لها يوم الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وأضاف المصدر بأنه لا صحة على الإطلاق لما يتردد مؤخرًا عن إصابة اللاعب بفيروس كورونا، والشناوي سليم ١٠٠٪؜ .





واختتم بأن مثل هذه الأخبار الكاذبة غرضها تشتيت التركيز داخل الفريق قبل المباراة المرتقبة.



