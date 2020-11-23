رسميًا.. الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك، محمود حمدي "الونش"، تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وقال أحمد مرتضى منصور في تصريحات لإذاعة "اون سبورت": "المسحة التي أجراها الونش، أثبتت إصابته بفيروس كورونا، مشيراً إلى أنه سيتم عزله عن باقي لاعبي الفريق".









ووفقا لمصدر داخل القلعة البيضاء فإن الونش بحاجة إلى مسحة جديدة لمزيد من التأكيد حول إيجابية أو سلبية العينة الخاصة به، قبل أيام قليلة من مواجهة الأهلي.



