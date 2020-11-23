"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة: مصر دخلت الموجة الثانية من كورونا (فيديو)

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 08:39 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إن الاحصائيات والبيانات تؤكد أن مصر دخلت الموجة الثانية من فيروس كورونا، ولكن هذا الامر لا يجب إثارة الذعر، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا. 

وتابع "الخولي"، خلال تصريحات إعلامية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أنه لا يوجد لقاح يعطي حصانة بنسبة 100%، ونسبة نجاح اللقاحات تتمثل في توفير مناعة لمن يحصلون على اللقاحات المختلفة بنسبة تفوق الـ90%،

وأشار إلى أن تحصين عدد كبير من السكان باللقاح يوفر ما يسمى بمناعة القطيع، وهذا يعني أن نسبة الـ10% الذين لم ينجح معهم اللقاح، ستكون فرص إصابتهم أقل بالفيروس.

اقرأ أيضًا:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101881 حالة حتى أمس. 

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 351 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 113027 حالة من ضمنهم 101881 حالة تم شفاؤها، و6548 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

أخبار تهمك

عاجل.. قمة الاهلي والزمالك في الجولة الـ4 والـ21 من الدوري الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شقيق ضحية "سفاح الجيزة" في حوار إلي "الفجر": وصلتنا رسائل من هاتفها بعد مقتلها.. ومعمولها سحر (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي 5 سنوات

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - استمرار مأساة نجم الأهلي مع فيروس كورونا

منذ ساعة الا ربع

جريزمان يفجر أزمة كبرى في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أشرف زكي يحيل محمد رمضان للتحقيق

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الزمالك يتدخل لإفساد صفقة الأهلي المنتظرة.. واللاعب يحسم موقفه

منذ حوالي 12 ساعة

بشري سارة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بنهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعرف على أول 5 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تعرف على موعد محاكمة محمد رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن العاصمة الإدارية

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 52 دقيقة

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

بعد زيادة إصابات فيروس كورونا في الأهلي والزمالك.. حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 23 دقيقة

بعد إصابة شريف وسليمان.. تعرف على المصابين في مستشفي الأهلي

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:25 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

عاجل - استمرار مأساة نجم الأهلي مع فيروس كورونا

08:09 م

بعد زيادة إصابات فيروس كورونا في الأهلي والزمالك.. حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

07:30 م

عاجل.. أشرف زكي يحيل محمد رمضان للتحقيق

06:44 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن العاصمة الإدارية

06:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»