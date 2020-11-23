هاني شاكر يرثى طارق عاكف بكلمات مؤثرة

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شهد الوسط الموسيقي حاله من الحزن، بعد وفاة موزع الموسيقي طارق عاكف، فهو كان قريب من العديد من مطربين الوطن العربي



وحرص نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر على نعى الراحل ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام ، وودعة بكلمات مؤثرة وكتب : البقاء لله فپ الموزع العبقري الفنان طارق عاكف الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.



يشار إلي أن طارق عاكف، مواليد 28 نوفمبر 1960 وتعاون مع كبار النجوم مثل أصالة و راغب علامة ونوال الكويتية و راشد الماجد وماجدة الرومي ومحمد عبده ووردة الجزائرية وسميرة سعيد وطلال مداح وأبو بكر سالم وعاصي الحلاني ورابح صقر ولطيفة وأحلام و حسين الجسمى و وائل الكفورى.

