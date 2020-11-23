هاني شاكر يرثى طارق عاكف بكلمات مؤثرة

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
شهد الوسط الموسيقي حاله من الحزن، بعد وفاة موزع الموسيقي طارق عاكف، فهو كان قريب من العديد من مطربين الوطن العربي

وحرص نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر على نعى الراحل ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام ، وودعة بكلمات مؤثرة وكتب : البقاء لله فپ الموزع العبقري الفنان طارق عاكف الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.

يشار إلي أن طارق عاكف، مواليد 28 نوفمبر 1960 وتعاون مع كبار النجوم مثل أصالة و راغب علامة ونوال الكويتية و راشد الماجد وماجدة الرومي ومحمد عبده ووردة الجزائرية وسميرة سعيد وطلال مداح وأبو بكر سالم وعاصي الحلاني ورابح صقر ولطيفة وأحلام و حسين الجسمى و وائل الكفورى.

أخبار تهمك

عاجل.. إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي 5 سنوات

منذ حوالي 10 ساعة

بعد زيادة إصابات فيروس كورونا في الأهلي والزمالك.. حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 37 دقيقة

رسميًا.. الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

عاجل - استمرار مأساة نجم الأهلي مع فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

توخيل يشق الصف في باريس سان جيرمان بعد تصريحاته عن نيمار

منذ 35 دقيقة

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

منذ ساعة

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 19 دقيقة

عاجل.. إغلاق مراكز الاقتراع في اليوم الأول لجولة الإعادة بانتخابات النواب

منذ أقل من ساعة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن العاصمة الإدارية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - حقيقة إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تعرف على أول 5 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز

منذ حوالي 8 ساعات

بعد بيكهام.. الأهلي يخطط لضم نجم منتخب مصر

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. أشرف زكي يحيل محمد رمضان للتحقيق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعرف على موعد محاكمة محمد رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:06 م

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

06:25 م

عاجل - حقيقة إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا

08:37 م

بعد بيكهام.. الأهلي يخطط لضم نجم منتخب مصر

09:00 م

رسميًا.. الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

08:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»