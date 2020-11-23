بعد نجاحه مع زينة وشيماء سيف.. المنتج محمد شعبان يستعد لمسلسلين إذاعيين

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 08:31 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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كشف المنتج محمد شعبان، عن بدء تحضيره لمسلسلين إذاعيين لرمضان بمشاركة نجمين كبيرين لخوض مارثون رمضان 2021 بهما، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه في إنتاج المسلسلات الإذاعية ومنهم مسلسل للنجمة زينة ومحمود الليثي بعنوان "كابتن فرشيحة"، وبث على إذاعة إنيرجي، ومسلسل لشيماء سيف ومحمود الليثي بعنوان "الكابو" وتم بثه على راديو النيل ومنها إذاعات (نغم وميجا وهيتس وشعبي).

وقال محمد شعبان، إنه تعاقد بالفعل مع أبطال المسلسلين على أن يتم فى القريب العاجل البدء في تسجيله لسرعة الانتهاء منهما قبل انطلاق الشهر الكريم بقترة زمنية طويلة، مضيفًا بأن بطلي المسلسلين سيكونا مفاجأة للجمهور سيظل يتكتم عن اسمهما لحين بدء التسجيل.

في المقابل، أعلن المنتج محمد شعبان أنه بصدد خوض تجربة الإنتاج الغنائي مرة أخرى مع أحد النجوم، والذي وصف التعامل معه بالمفاجأة، وذلك بعد تجربته الأولى مع النجمة هايدي موسى، الأغنية من كلمات أحمد راؤول وألحان محمد فخرانى، وتوزيع محمد الشاعر وماستر توما، وإنتاج محمد شعبان فى أول تعاون يجمع بينه وبين هايدي.

يذكر أن مسلسل "كابتن فرشيحة" عُرض في رمضان 2017 على راديو "اينرجى"، وشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم منهم النجمة زينة، والمطرب محمود الليثى، وحسام داغر، وسهر الصايغ، وهشام إسماعيل، عائشة الكيلانى، وشذى وهايدى موسى، من تأليف السيناريست محمد صلاح العزب، وموسيقى تصويرية وألحان الأغنيات لعزيز الشافعى، وإنتاج "وان ساوزاند"، وإخراج تامر حسني.

بينما عُرض مسلسل "الكابو" رمضان 2018، وشارك شيماء سيف البطولة كل من المطرب محمود الليثي، والفنان أحمد صيام، وسهر الصايغ، وساندي، وسناء يوسف، وحسام داغر، وهو من تأليف أيمن فتيحة، وإخراج تامر حسني.
بعد نجاحه مع زينة وشيماء سيف.. المنتج محمد شعبان يستعد لمسلسلين إذاعيين
بعد نجاحه مع زينة وشيماء سيف.. المنتج محمد شعبان يستعد لمسلسلين إذاعيين
بعد نجاحه مع زينة وشيماء سيف.. المنتج محمد شعبان يستعد لمسلسلين إذاعيين
بعد نجاحه مع زينة وشيماء سيف.. المنتج محمد شعبان يستعد لمسلسلين إذاعيين
بعد نجاحه مع زينة وشيماء سيف.. المنتج محمد شعبان يستعد لمسلسلين إذاعيين
بعد نجاحه مع زينة وشيماء سيف.. المنتج محمد شعبان يستعد لمسلسلين إذاعيين
بعد نجاحه مع زينة وشيماء سيف.. المنتج محمد شعبان يستعد لمسلسلين إذاعيين
بعد نجاحه مع زينة وشيماء سيف.. المنتج محمد شعبان يستعد لمسلسلين إذاعيين
بعد نجاحه مع زينة وشيماء سيف.. المنتج محمد شعبان يستعد لمسلسلين إذاعيين
بعد نجاحه مع زينة وشيماء سيف.. المنتج محمد شعبان يستعد لمسلسلين إذاعيين
بعد نجاحه مع زينة وشيماء سيف.. المنتج محمد شعبان يستعد لمسلسلين إذاعيين
بعد نجاحه مع زينة وشيماء سيف.. المنتج محمد شعبان يستعد لمسلسلين إذاعيين
بعد نجاحه مع زينة وشيماء سيف.. المنتج محمد شعبان يستعد لمسلسلين إذاعيين
بعد نجاحه مع زينة وشيماء سيف.. المنتج محمد شعبان يستعد لمسلسلين إذاعيين
بعد نجاحه مع زينة وشيماء سيف.. المنتج محمد شعبان يستعد لمسلسلين إذاعيين
بعد نجاحه مع زينة وشيماء سيف.. المنتج محمد شعبان يستعد لمسلسلين إذاعيين
بعد نجاحه مع زينة وشيماء سيف.. المنتج محمد شعبان يستعد لمسلسلين إذاعيين
بعد نجاحه مع زينة وشيماء سيف.. المنتج محمد شعبان يستعد لمسلسلين إذاعيين

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