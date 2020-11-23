مصرع شاب وإصابة 2 إثر تصادم دراجتين ناريتين بغرفة صرف بقوص

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 08:28 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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لقي شاب مصرعه، وأصيب 2 آخرين، إثر تصادم دراجتين ناريتين بغرفة صرف، بقرية حجازة قبلي بمركز قوص، جنوبي، قنا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد ابو المجد، إخطارًا بمصرع عماد محمد موسى، 23 عاما، من قرية العيايشا، وإصابة عنتر عبدالله محمد، 40 عام، وأحمد محمد عربي،19عاما، إثر تصادم دراجتين ناريتين بغرفة صرف بقوص.

جرى نقل الجثة والمصابين لمستشفى قوص، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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