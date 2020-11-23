درة تشارك جمهورها صورة من كواليس حلقة مسلسل "إلا أنا" عبر "اسنتجرام"

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 09:20 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شاركت الفنانة درة، جمهورها ومتابعيها بـ صورة جديدة لها من كواليس حلقة مسلسل " إلا أنا" وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير " انستجرام ".

حيث ظهرت "درة" في الصورة برفقة أطفال المسلسل، وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيها.

في سياق متصل، تعرض حكاية "أول السطر" بطولة درة من مسلسل "إلا أنا" على شاشة قناة الـ دي أم سي، وهي الحكاية الثامنة من سلسلة حكايات المسلسل.

وهي مأخوذة عن قصص حقيقية من حياتنا المعاصرة وهي فكرة للكاتب يسري الفخراني ودراماتورج للكاتبة عبير سليمان وسيناريو وحوار ريم قماش ومحمد الدباح ويخرجها محمود كامل ويشارك درة في بطولتها عمر الشناوي والاطفال زياد الشرقاوي وريم عبد القادر ونهال انور.

الحكاية هي الثامنة ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" ومن إنتاج أروما - تامر مرتضى- بشراكة مع شركة سينرجي تامر مرسي.

مسلسل "إلا أنا " عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

وتستكمل بهذه الحكاية عرض باقي حكايات مسلسل الا انا والذي عرضت منه سبعة حكايات قبل رمضان وبعده وحققت نجاحا كبيرا هما بنات موسى وسنين وعدت.، وأمل حياتي وأمر شخصي. وضي القمر ولازم أعيش وربع قيراط.
درة تشارك جمهورها صورة من كواليس حلقة مسلسل "إلا أنا" عبر "اسنتجرام"
درة تشارك جمهورها صورة من كواليس حلقة مسلسل "إلا أنا" عبر "اسنتجرام"
درة تشارك جمهورها صورة من كواليس حلقة مسلسل "إلا أنا" عبر "اسنتجرام"
درة تشارك جمهورها صورة من كواليس حلقة مسلسل "إلا أنا" عبر "اسنتجرام"

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ربع قيراط درة الفنانة درة الا انا

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