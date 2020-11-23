الحمام يختتم تعاقداته الصيفية بضم مدافع البنك الأهلي

Advertisements



إختتم مجلس إدارة نادي الحمام المطروحي بقيادة عدلي رسلان تعاقداته في فترة الإنتقالات الصيفية بالتعاقد مع عبد الوهاب صابر مدافع البنك الأهلي لمدة موسم علي سبيل الإعارة لتدعيم خط دفاع الفريق إستعدادا للموسم الجديد.



جاء التوقيع في حضور مهندس الصفقات عبد المولي مهني مدير الكرة، وعماد عبد المولي المدير الإداري، وسمير سعد المدير الفني للفريق.



وأعلن الفريق المطروحي قبل إنضمام نيمار التعاقد مع 14 لاعب وهم: علي حسين مدافع نادي النجوم ، والتعاقد مع أكثم سمير لاعب وسط بلدية المحلة ، والتعاقد مع عماد حماد لاعب وسط كوم حمادة ، وإسلام جمارك مهاجم الأوليمبي،وأسامة رجب لاعب سوهاج، وأيمن شعبان لاعب قنا، وأوكا حارس بني سويف، وعظيمة لاعب النصر للتعدين والألومنيوم، وشريف دومينيك لاعب شباب سموحة،و مصطفي عادل لاعب النصر للتعدين، وائل علي لاعب المنيا، خليل نيمار لاعب الزمالك، وعلي أبو العلا لاعب سموحة، محمد البغدادي لاعب النصر.



ومن المقرر أن يدخل الفريق معسكر مغلق غدا بأحد فنادق الأسكندرية إستعدادا لمباراة الجزيرة الأربعاء في أولي مباريات الفريق بالدوري.