بينهم جون كيري.. "بايدن" يختار أفراد حكومته الجديدة

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 08:17 م
بايدن ونائبته
بايدن ونائبته
وكالات
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استقر الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، على اختيار أنتوني بلينكين لحقيبة وزارة الخارجية، وهو حليفه الدبلوماسي المخضرم.

وأوضح الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي، أنه وقع الاختيار على ليندا توماس جرينفليد لشغل منصب مندوبة في الأمم المتحدة.

بينما اختار بايدن، جيك سوليفان لمنصب مستشار الأمن القومي، بدلًا من وربرت أوبراين.

ويعيد بايدن جون كيري للعمل الرسمي مرة أخرى، من خلال اختياره مبعوثا رئاسيا خاصا لقضايا المناخ.

ومن المفترض أن يعلن بايدن عن كل الوزراء في الحكومة الجديدة غدًا الثلاثاء.

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