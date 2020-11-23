تليفونات بنى سويف يضم لاعبا سوهاج والنجوم

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انهى مسؤلي تليفونات بنى سويف إجراءات التعاقد مع ثنائى جديد لصفوف الفريق استعدادا لمنافسات المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى بالموسم الجديد .



وكان مسؤلي التليفونات قد نجحوا فى ضم حسني عبد الحكيم لاعب وسط نجوم المستقبل السابق فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين ، والذي سبق له اللعب بصفوف أندية تليفونات بنى سويف وسوهاج والجزيرة المطروحي ، ويجيد اللعب بمركز الجناح الأيمن والجناح الأيسر بجانب الهجوم .



كما ضم التليفونات اسلام مصطفى مدافع سوهاج السابق فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين وسبق للاعب المشاركة بصفوف التليفونات منذ عدة مواسم كما لعب بصفوف بنى مزار .



ورحل عن صفوف التليفونات خلال الساعات الماضية 7 لاعبين من قوام الفريق الأساسي فى ظل غياب دعم مسؤلي الشركة للفريق ، حيث ضمت قائمة الراحلين كلا من محمد عبد الرازق ومحمد رجب ' شيكو ' ومصطفى عبد الرحيم ' كشرى ' ومؤمن محمد وأحمد أبو رضا وأحمد حسن ' سامبا ' و محمد كارم .



وجاء رحيل اللاعبين نظرا للظروف المادية الصعبة التى تجتاح نادي تليفونات بنى سويف خلال السنوات الماضية .



وكان تليفونات بنى سويف قد بدء الاستعداد للموسم الجديد منذ اسبوع تحت قيادة فنية جديدة بقيادة عيد مرازيق المدير الفنى السابق للبنك الاهلى وصاحب إنجاز الصعود للدورى الممتاز لأول مرة فى تاريخه .



و شهدت قائمة الراحلين عن صفوف التليفونات ببداية فترة الإعداد كلا من ( احمد النحاس و نانا كوامى وأحمد فتحى ومحمد أبو العلا وأحمد سقراط وأحمد إبراهيم تريكه ومحمود عبده وبلال احمد ومحمود مبارك )

وضمت القائمة الاولى للفريق 16 لاعبا هم ( مصطفى حسن ، مؤمن محمد ، احمد معوض ، محمد عبد الرازق ، محمد صابر ، احمد مصطفى ' بندق ' ، محمد رجب ' شيكو ' محمد اشرف ' اوشة ' ، احمد ابو رضا ، احمد محمد حسن ' سامبا ' ، عبد الرحمن اللاهونى ، مانجا فوادى ، مروان رمضان ، مصطفى عبد الرحيم ' كشرى ' ، هيثم جميل ، محمد كارم ) ، وانهى تليفونات بنى سويف موسم 2019/2020 بالمركز السابع برصيد 30 نقطة .