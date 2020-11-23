عاجل - استمرار مأساة نجم الأهلي مع فيروس كورونا

كشفت نتيجة المسحة الطبية الثالثة التي أجراها محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي أمس السبت، عن إستمرار إيجابية التحليل، ليستمر عزل اللاعب وغيابه عن الفريق وفقاً للبروتوكول الطبي.





وكان الأهلي أعلن يوم الأربعاء الماضي إصابة محمود كهربا بفيروس كورونا بعد أن ظهرت العينة التي أجرها إيجابية المسحة، قبل أن ينضم صالح جمعة وأحمد ياسر ريان ايضا لقائمة اللاعبين الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا في الأهلي.





وكان طبيب الأهلي أكد أن حالة محمود عبد المنعم كهربا جيدة، وأنه لا يُعانى من أي أعرض قوية لفيروس كورونا الذى أصيب به مؤخراً، وأن اللاعب يخضع للعزل المنزلى حالياً ويتلقى متابعة مُستمرة من جهاز الفريق الطبى ويلتزم بالبرنامج العلاجى للتعافى من هذا الفيروس.





وأجرى كهربا المسحة الثالثة مساء أمس داخل منزله، بعد ثبوت إيجابية العينة الأولى والثانية التي خضع لها أيضًا خلال الأيام الماضية.





ويتواجد المارد الأحمر حاليًا بمعسكر مغلق داخل أحد فنادق القاهرة، استعدادًا لمواجهة الزمالك مساء الجمعة المقبلة على ملعب القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.



