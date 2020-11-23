في أول ظهور إعلامي لـ الأب الذي يحمل ابنه: "محمد تاج على راسي"

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قال عبدالتواب محمد عبداللطيف، والمعروف إعلاميا "الأب الذي يحمل نجله"، إنه تأثر وشعر بالحزن عندما علم بانتشار صورته وهو يحمل محمد نجله، ولكن تعاطف الشعب المصري معه جعله يشعر بالفرح والسعادة فيما بعد.



وأشار "عبداللطيف"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية ""، مساء الإثنين، إلى أنه علم بوجود الصورة من خلال أحد أصدقائه، والذي قال له "صورتكم قالبة الدنيا"، مضيفا: "محمد تاج على راسي، وأنا سعيد أن ربنا رزقني بمحمد"، لافتا إلى أنه حصل على قرض ليستطع استكمال رحلة العلاج.



ولفت إلى أن صافي دخله بعد سداد القرض يصل إلى ألفين جنيها، منوها بأن محمد ولد سليما ولكنه أصيب بارتفاع في الحرارة وعمره 9 شهور واكتشفوا اصابته بضمور في جانب من العضلات، مضيفا أنه في رحلة العلاج مع محمد منذ 18 عام.

