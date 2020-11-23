حشود وازدحام أمام اللجان وتصدر المرأة "أبرز مشاهد اليوم الأول لجولة الإعادة بالفيوم"

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 08:04 م
بوابة الفجر
ريهام على
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شهدت معظم اللجان الإنتخابية فى الدوائر الثلاث والمقرر إجراء جولة الإعادة بها وهى الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا والدائرة الثالثة ومقرها مركزى سنورس وطامية والدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواى ويوسف الصديق والشواشنة شهدت اقبالا متزايدا على مدار اليوم الأول لجولة الإعادة، حيث بدء توافد الناخبين فى الساعات الأولى لليوم الأول لجولة الإعادة لانتخابات النواب ٢٠٢٠ عقب فتح اللجان فى تمام الساعة التاسعة صباحا
وقد بدء الإقبال متوسطا ثم ازداد تدريجيا وخاصة خلال الساعات الأخيرة من اليوم الأول ومازال الاقبال فى تزايد مع بداية ساعات الليل وقبل موعد غلق اللجان فى الساعة التاسعة مساءا.

وكان من ابرز المشاهد التى تم رصدها خلال الساعات الماضية الحشود وازدحام الناخبين أمام المقار الإنتخابية كما كان من أبرز المشاهد أيضا تصدر المرأة وذوى الإحتياجات الخاصة فى عدد كبيرمن اللجان.

هذا وقد تفقد محافظ الفيوم الدكتور احمد الأنصارى ويرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ عدد من اللجان مساء اليوم بمركزى سنورس وطامية للاطمئنان على سير العملية الإنتخابية وتذليل العقبات التى تعوق سير عملية الاقتراع.

وقد اتسمت الأجواء الانتخابية بالانضباط والتأمين من الڜرطة والجيش مع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية
وقد تواجد شباب حزب مستقبل وطن امام اللجان لمساعدة الناخبين للادلاء باصواتهم.

يذكر أن محافظة الفيوم، قد استعدت بتجهيز ٤٥٩ لجنة فرعية موزعة على ٢٢١ مقر انتخابي لإستقبال مليون و٤٢٤الف و١٣٢ ناخبا بالدوائر الثلاث بجولة الاعادة بمراكز ابشواى ويوسف الصديق والشواشنة، وطامية وسنورس واطسا.
حشود وازدحام أمام اللجان وتصدر المرأة "أبرز مشاهد اليوم الأول لجولة الإعادة بالفيوم"
حشود وازدحام أمام اللجان وتصدر المرأة "أبرز مشاهد اليوم الأول لجولة الإعادة بالفيوم"
حشود وازدحام أمام اللجان وتصدر المرأة "أبرز مشاهد اليوم الأول لجولة الإعادة بالفيوم"
حشود وازدحام أمام اللجان وتصدر المرأة "أبرز مشاهد اليوم الأول لجولة الإعادة بالفيوم"
حشود وازدحام أمام اللجان وتصدر المرأة "أبرز مشاهد اليوم الأول لجولة الإعادة بالفيوم"
حشود وازدحام أمام اللجان وتصدر المرأة "أبرز مشاهد اليوم الأول لجولة الإعادة بالفيوم"
حشود وازدحام أمام اللجان وتصدر المرأة "أبرز مشاهد اليوم الأول لجولة الإعادة بالفيوم"
حشود وازدحام أمام اللجان وتصدر المرأة "أبرز مشاهد اليوم الأول لجولة الإعادة بالفيوم"
حشود وازدحام أمام اللجان وتصدر المرأة "أبرز مشاهد اليوم الأول لجولة الإعادة بالفيوم"
حشود وازدحام أمام اللجان وتصدر المرأة "أبرز مشاهد اليوم الأول لجولة الإعادة بالفيوم"
حشود وازدحام أمام اللجان وتصدر المرأة "أبرز مشاهد اليوم الأول لجولة الإعادة بالفيوم"
حشود وازدحام أمام اللجان وتصدر المرأة "أبرز مشاهد اليوم الأول لجولة الإعادة بالفيوم"
حشود وازدحام أمام اللجان وتصدر المرأة "أبرز مشاهد اليوم الأول لجولة الإعادة بالفيوم"
حشود وازدحام أمام اللجان وتصدر المرأة "أبرز مشاهد اليوم الأول لجولة الإعادة بالفيوم"
حشود وازدحام أمام اللجان وتصدر المرأة "أبرز مشاهد اليوم الأول لجولة الإعادة بالفيوم"
حشود وازدحام أمام اللجان وتصدر المرأة "أبرز مشاهد اليوم الأول لجولة الإعادة بالفيوم"
حشود وازدحام أمام اللجان وتصدر المرأة "أبرز مشاهد اليوم الأول لجولة الإعادة بالفيوم"
حشود وازدحام أمام اللجان وتصدر المرأة "أبرز مشاهد اليوم الأول لجولة الإعادة بالفيوم"
حشود وازدحام أمام اللجان وتصدر المرأة "أبرز مشاهد اليوم الأول لجولة الإعادة بالفيوم"
حشود وازدحام أمام اللجان وتصدر المرأة "أبرز مشاهد اليوم الأول لجولة الإعادة بالفيوم"

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