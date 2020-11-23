البورصات الأوروبية تتحول للتراجع بنهاية التعاملات

تحولت البورصات الأوروبية للتراجع فى ختام التعاملات اليوم الإثنين، بعد بيانات اقتصادية سلبية.









وصعدت أسهم قطاع النفط والغاز بنحو 3.2 بالمائة، بينما تراجع قطاع شركات الاتصالات بنحو 1 بالمائة.





وكشفت بيانات اقتصادية عن انكماش النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو لأدنى مستوى في 6 أشهر خلال نوفمبر.





ولم تستفد مؤشرات الأسهم الأوروبية من توالي البيانات الإيجابية بشأن لقاح كورونا وآخرها لقاح جامعة "أكسفورد" وشركة "أسترازينيكا" أثبت متوسط فاعلية70 بالمائة.





وعند نهاية التعاملات، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.2 بالمائة إلى 388.8 نقطة، كما انخفض المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة 0.3 بالمائة مسجلاً 6333.4 نقطة.





وانخفض المؤشر الألماني "داكس" بنسبة 0.08 بالمائة إلى 13126.9 نقطة، كما تراجع "كاك" الفرنسي بنسبة 0.07 بالمائة إلى 5492.1 نقطة.