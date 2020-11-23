بعد إصابة شريف وسليمان.. تعرف على المصابين في مستشفي الأهلي

ضربت الإصابات صفوف النادي الأهلي قبل المواجهة المرتقبة ضد غريمه التقليدي الزمالك في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي.





وتعرض عدد من لاعبي الأهلي للإصابة بفيروس كورونا المستجد هم: وليد سليمان، محمود كهربا، صالح جمعة، محمد شريف، أحمد ياسر ريان.





ويغيب عن الأهلي بعض اللاعبين عن صفوف الأهلي منذ فترة طويلة بسبب إصابات طويلة الأمد أبرزهم، محمود متولي، كريم نيدفيد، محمد محمود، سعد سمير.





وانتظم جونيور أجايي ومحمد هاني ثنائي الأهلي في تدريبات الفريق أمس الأحد بعد غيابهما عن التدريبات الجماعية للفريق مؤخرا بسبب الإصابة، ليتأكد جاهزيتهما لمباراة الزمالك.





وستقام مباراة الأهلي ضد الزمالك مساء اليوم الجمعة 27 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.



