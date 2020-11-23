بروسيا دورتموند يعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني اليوم الإثنين، أن الفحوص كشفت إصابة لاعب خط وسطه راينير خيسوس بعدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد19.

وكان اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً متواجداً مع المنتخب البرازيلي تحت 23 عاماً في الأسبوع الماضي وخاض المباراتين الوديتين أمام منتخبي مصر وكوريا الجنوبية في القاهرة.

ولم يسافر اللاعب برفقة بروسيا دورتموند أمس الأول السبت إلى برلين لخوض المباراة، التي انتهت بفوز دورتموند على هيرتا برلين 5-2 في الدوري الألماني (بوندسليغا).

وذكر النادي في بيان أن راينير لا يعاني من أعراض وخضع للعزل الذاتي في منزله، بالتنسيق مع السلطات الصحية المحلية.