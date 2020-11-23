رواد سوشيال ميديا يوجهون رسالة شديدة للعميلين حسام بهجت وجاسر عبد الرازق

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 07:57 م
بوابة الفجر
الفجر
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وجه رواد السوشيال ميديا رسالة شديد اللهجة الي العميلين حسام بهجت وجاسر عبد الرازق. 

وقال النشطاء" اللي راحوا مدي مصر وبيلموا فلوس من كل حته..أنتم شفتوا اللي فرنسا عملته يا حسام إنت وجاسر ضد الجماعات الاسلامية..وقفلتها عشان تحمي آمنها؟ أيه الفرق بينهم وبين المبادرة اللي أنتم المسئولين عنها علشان مصر تحمي آمنها ؟". 

واضاف النشطاء "الفلوس اللي قبضوها من المنظمات الأجنبيه دي كلها علشان تعملوا تقارير ضد مصر وتشويه صورة البلد!!".

وتابع النشطاء "انتم عمالين تقبضوا الفلوس بس علشان تضيعوا البلد..الفلوس اللي اخدتوها وديتوها فين ؟".

واستكمل النشطاء "أنتم عمالين تستقوا بالخارج علشان تضروا بلدكم اما فرنسا باللي عملته في المؤسسات الاسلامية وماحمتش المسلمين وده عشان تحمي آمنها..ولما مصر جت تحافظ علي آمنها تعملوا الدوشه دي !". 

واختتم النشطاء الرسالة "إكشفوا الفلوس اللي عندكم انت وهو وديتيوها فين؟". 

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