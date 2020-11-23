الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية بداية من الأربعاء وحتى الجمعة (فيديو)

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 07:51 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قالت إيمان شاكر، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد سوف تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من يوم الأربعاء المقبل وحتى يوم الجمعة.

وأضافت "إيمان" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين أن هذه الحالة سوف تشهد سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري قد تصبح رعدية على بعض المناطق.

وأشارت إلى أن القاهرة سوف تتعرض إلى سقوط أمطار متوسطة يومي الأربعاء والخميس، فيما تنعدم فرص سقوط الأمطار يوم الجمعة مع استمرار سقوط الأمطار الخفيفة على شمال الصعيد.

وأوضحت أن سقوط الأمطار يصاحبها نشاط للرياح وانخفاض لدرجات الحرارة خاصة في الأوقات المتأخرة من الليل، مناشدة المواطنين بارتداء ملابس ثقيلة تجنبًا لنزلات البرد في ظل جائحة كورونا.

كما وجهة نصيحة إلى قائدي المركبات بالقيادة بهدوء وحذر والابتعاد عن المناطق التي سيكون فيها غزارة للأمطار خلال هذه الفترة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تتكون شبورة مائية صباحا ورياح معتدلا تتحول إلى رياح نشطة على السواحل الشمالية مع وجود أمطار خفيفة على مناطق في الوجه البحري في محافظات كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية، وتزيد الأمطار وتكون غزيرة على السواحل الشمالية والشرقية في الإسكندرية ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش ومطروح، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية:
القاهرة العظمى 22 والصغرى 14
الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 15
مرسى مطروح العظمى 22 والصغرى 13
بورسعيد العظمى 22 والصغرى 18
دمياط العظمى 22 والصغرى 17
الإسماعيلية العظمى 23 والصغرى 14
السويس العظمى 23 والصغرى 15
العريش العظمى 23 والصغرى 14
طابا العظمى 21 والصغرى 16
سانت كاترين العظمى 19 والصغرى 6
شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 19
الغردقة العظمى 25 والصغرى 17
الفيوم العظمى 22 والصغرى 14
بني سويف العظمى 23 الصغرى 13

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