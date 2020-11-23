الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل في أحد العمائر السكنية بشارع الباشا بالغردقة (فيديو وصور)

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اندلع حريق هائل، فى شقة سكنية بأحد الطوابق بعمارة سكنية في شارع الباشا وسط مدينة الغردقة.



تعود بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من غرفة عمليات النجدة بالغردفة، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق فى شقة سكنية بأحد الطوابق بعمارة سكنية في شارع الباشا وسط مدينة الغردقة.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية، وتم الدفع بـ سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتم فرض كردون أمني للسيطرة على الحريق قبل امتدادها للشقق المجاورة.





تم السيطرة على الحريق، وجارى عمليات التبريد، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحريق.