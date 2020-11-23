أحمد موسى: إصابات كورونا ترتفع.. ونناشد المواطنين ارتداء الكمامات

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 07:50 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن إصابات فيروس كورونا ارتفعت خلال الفترة الماضية.

وتابع موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "الأصعب حاليا في إصابة أسر بالكامل"، مشيرا إلى وجود تنافس عالمي من قبل أكثر من شركة لإنتاج لقاحات كورونا.

وناشد موسى المواطنين بارتداء الكمامة في وسائل النقل والمترو، للمساعدة على الحد من إصابات فيروس كورونا.
وأوضح أن بريطانيا أعلنت أنها ستطرح لقاح لفيروس كورونا ابتداء من يناير المقبل.


هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101783 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 112676 حالة من ضمنهم 101783 حالة تم شفاؤها، و6535 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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