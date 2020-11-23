تفاصيل استلام الدفعه الثانية من معدات مقلب سدوب بالدقهلية

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 07:50 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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اكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وصول الدفعة الثانية من معدات مصنع سندوب الجديد لتدوير المخلفات واضاف بان معدات الدفعة الثانية تشمل ماكينة تفتيح أكياس وماكينة فرم ثانوي المانية المنشأ

وقال محافظ الدقهلية انه سبق وصول معدات مناولة تشمل لوادر وكباشات المانية المنشأ ومقاطير ترطيب مياه واضاف انه جاري شحن معدات خط الفرز من هولندا

واكد المحافظ انه من المقرر ان تنتهي اعمال تركيب المعدات والتشغيل التجريبي خلال الاسبوع الاخير من شهر ديسمبر القادم مضيفا بانه يجرى حاليا الانتهاء من الاعمال المدنية بالموقع مشيرا انه تم الانتهاء من انشاء السور الخارجي للموقع بنسبة 90٪ الي جانب تنفيذ الاعمال الخرسانية للمباني الادارية ومباني الخدمات وبناكر خط الفرز



وقال محافظ الدقهلية ان المصنع الجاري انشاؤه بموقع سندوب يعد الاول من نوعه من حيث الطاقة التصميمية حيث يحتوي علي عدد 2 خط فرز طاقة 40 طن ساعة باجمالي 1200 طن يوميا.


هذا وقد كلف محافظ الدقهلية منال الغندور السكرتير المساعد للتنسيق مع المهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الاسكان، والسيد المهندس عبده محمدين مدير عام ادارة شئون البيئة،للمتابعة الجادة لإستكمال تنفيذ الاعمال المدنية والكهربية بموقع المصنع بسندوب، ومتابعة وصول المعدات اولا باول وفقا للبرنامج الزمنى المقرر فى هذا الشأن.



وجدير بالذكر ان المصنع المشار اليه يقام علي مساحة 18 فدان بعد ان تم اخلاء تراكمات تاريخية (مقلب سندوب) باجمالي تراكمات 845 الف طن تم نقلهم والتخلص الامن منهم بالموقع المخصص لذلك..



قال المحافظ ان التكلفة الاجمالية لانشاء مصنع سندوب متضمنة تكلفة نقل التراكمات التاريخية للمقلب ما قيمته 317 مليون جنيه، واضاف المحافظ ان مصنع سندوب المزمع تطويره يخدم المنطقة المركزية للمحافظة ضمن 7 مراكز تمثل ثلث مراكز المحافظة



ومن الجدير بالذكر انه سبق خلال الشهور الماضية وان وقع محافظ الدقهلية عقد اتفاق مع الهيئة العربية للتصنيع لتطوير وتأهيل موقع تدوير المخلفات بسندوب وذلك بحضور السيد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بمقر الوزارة بالقاهرة، وقد استهدفت بنود التعاقد إستكمال تنفيذ أعمال تطوير وتأهيل موقع تدوير المخلفات البلدية ونقل والتخلص الآمن من المخلفات بمقلب سندوب بالمدفن الصحى بالمحافظة.


ومن جانبه وجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير للسيد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لاهتمامه البالغ لدعم وتطوير منظومة المخلفات الصلبه بمحافظة الدقهلية في اطار سعى الحكومة وبمتابعة من رئيس مجلس الوزراء إلى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية للتغلب على مشاكل تراكم القمامة والتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئى من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.

وقد ثمن محافظ الدقهلية التعاون المستمر بين وزارة التنمية المحلية والمحافظة لحل مشكلة القمامة وتحسين مستوي النظافة فى المحافظةعملا علي ارضاء المواطنين.

جاء ذلك فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببناء الانسان وتوفير بيئة صحية وآمنة من خلال اتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذ المنظومة الجديدة لادارة المخلفات البلدية بالمحافظات
تفاصيل استلام الدفعه الثانية من معدات مقلب سدوب بالدقهلية
تفاصيل استلام الدفعه الثانية من معدات مقلب سدوب بالدقهلية
تفاصيل استلام الدفعه الثانية من معدات مقلب سدوب بالدقهلية
تفاصيل استلام الدفعه الثانية من معدات مقلب سدوب بالدقهلية
تفاصيل استلام الدفعه الثانية من معدات مقلب سدوب بالدقهلية
تفاصيل استلام الدفعه الثانية من معدات مقلب سدوب بالدقهلية
تفاصيل استلام الدفعه الثانية من معدات مقلب سدوب بالدقهلية
تفاصيل استلام الدفعه الثانية من معدات مقلب سدوب بالدقهلية
تفاصيل استلام الدفعه الثانية من معدات مقلب سدوب بالدقهلية
تفاصيل استلام الدفعه الثانية من معدات مقلب سدوب بالدقهلية

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