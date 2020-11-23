لأول مرة أحمد فهمي يقدم أغنية خلجبة.. التفاصيل

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قدم الفنان أحمد فهمي، لأول مرة أغنية خلجبة تحمل عنوان "وحق الله" والتي تم طرحها ، عبر موقع "يوتيوب" وذلك ، بمشاركة الفنان السعودي بدر الشعيبي.





وهي الأغنية من ألحان وكلمات بشار، ولم يستطيع أحمد فهمي، من السفر إلي السعودية لتصوير الأغنية مع بدر الشعيبي، وباقي فريق الأغنية، وذلك بسبب القيود المفروضة علي السفر وفقًا للاشتراطات الصحية التي يفرضها فيروس كورونا في الكثير من البلاد.







في سياق منفصل كانت آخر أعمال أحمد فهمي، مسلسل "اسود فاتح، مع النجمة هيفاء وهبي، والذي تم عرضه خلال الفترة الماضية عبر شاشة cBc.