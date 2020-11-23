الحكومة: علاج كورونا بكل درجاته يقدم للمواطن مجانًا

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 07:56 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن جهود وزارة الصحة خلال الفترة الماضية أدت لتوفير مخزون كافي من المستلزمات الطبية سواء في المستشفيات أو الصيدليات، وفي حال حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، لن تحدث أزمة في المستلزمات الطبية مثلما حدث في الموجة الاولى.

وتابع "سعد"، خلال تصريحات إعلامية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين،: " لا داعي للقلق من الموجة الثانية، ولا داعي أيضا لتخزين المستلزمات الطبية بقدر يفوق الحاجة".

وأشار إلى أن كل ما يصاب بفيروس كورونا يحصل على العلاج مجانًا، معقبًا: "علاج كورونا بكل درجاته يقدم للمواطن المصري بشكل مجاني تمامًا".

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101881 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 351 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 113027 حالة من ضمنهم 101881 حالة تم شفاؤها، و6548 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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