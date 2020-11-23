استقرار أسعار البنزين وارتفاع أسعار المشتقات الأخرى عالميا

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 07:59 م
بوابة الفجر
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 استقرت اسعار البنزين في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر الحالي حول معدلات أسعارها المسجلة في الأسبوع الثاني من الشهر بحسب بيانات اعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الاثنين.

وبحسب البيانات، سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 9ر384 دولار للطن وهو تقريبا سعر الاسبوع الثاني والذي بلغ 385 دولارا في حين انخفض سعر البنزين أوكتان 95 انخفاضا طفيفا بنسبة 6ر0 بالمئة، حيث سجل سعرا بلغ 9ر396 دولار للطن في الأسبوع الثالث مقابل 1ر399 دولار في الأسبوع الثاني، في حين ارتفع سعر الديزل من 4ر351 دولار للطن الى 5ر359 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 3ر2 بالمئة، فيما ارتفع سعر الكاز من 4ر355 دولار للطن الى 2ر360 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 3ر1بالمئة .

من جانب آخر، ارتفع سعر زيت الوقود في الأسبوع الثالث من الشهر الى 1ر281 دولار للطن مقابل 6ر273 دولار في الأسبوع الثاني وبنسبة ارتفاع بلغت 7ر2 بالمئة.

بالمقابل، استمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر نوفمبر عند 5ر437 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر أكتوبر الماضي والذي بلغ 8ر378 دولار .

وكان سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من الشهر قد ارتفع الى 43 دولارا للبرميل مقابل 2ر42 دولار المسجل في الأسبوع الثاني من الشهر.

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