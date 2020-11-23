منع التعامل مع إسرائيليين..أحمد صيام يعلق على أزمة محمد رمضان
الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 08:33 م
مي مرسي
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تحدث الفنان أحمد صيام عن إحالة الفنان محمد رمضان للتحقيق في اجتماع النقابات الفنية اليوم قائلا أن موقف النقابة من إسرائيل معروف من قديم الأذل.
و أضاف "صيام" أن النقابات الفنية تحمل قرارات من سنة 80 عن منع التطبيع ومنع التعامل مع الإسرائيليين وهذا القرار لم يتغير.
يذكر أن الفنان محمد رمضان آثار الجدل في الفترة الأخيرة بسبب انتشار صور له مع فنانين إسرائيليين ولاعب كرة إسرائيلي أيضا مما جعل الجمهور الإسرائيلي يشيد به وتعرض لهجوم كبير من الفنانين المصريين والجمهور أيضا.
و أضاف "صيام" أن النقابات الفنية تحمل قرارات من سنة 80 عن منع التطبيع ومنع التعامل مع الإسرائيليين وهذا القرار لم يتغير.
يذكر أن الفنان محمد رمضان آثار الجدل في الفترة الأخيرة بسبب انتشار صور له مع فنانين إسرائيليين ولاعب كرة إسرائيلي أيضا مما جعل الجمهور الإسرائيلي يشيد به وتعرض لهجوم كبير من الفنانين المصريين والجمهور أيضا.
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