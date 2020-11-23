هنا الزاهد تكشف عن دور أختها بأحد حواديت مسلسلها القادم "حلوة الدنيا سكر"

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شاركت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها ومتابعيها بـ فيديو عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



حيث ظهرت في الفيديو شقيقة هنا الزاهد وكشفت عن مشاركة شقيقتها فرح معها ضمن أحدث مسلسلها القادم "حلوة الدنيا سكر"، وتعلن به أنها ستلعب دور أختها ضمن حكاية من حكايات العمل التي تقوم بتصويره حاليًا.



وكانت شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بفيديو جديد من كواليس مسلسلها "حلوة الدنيا سكر" المنتظر عرضه قريبًا، وظهرت في الفيديو بلوك مختلف بسبب تعدد الشخصيات التي تقدمها بحكايات المسلسل المختلفة، حيث ظهرت بشعر أحمر قصير، معلقة علي الفيديو عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "حلوة الدنيا سكر قريبا 9 قصص مختلفة تماما عن بعض.. ربنا يكرمنا على قد تعبنا وان شاء الله يعجبكم".



كما سبق وشاركت جمهورها بصورة من مسلسلها "حلوة الدنيا سكر"، الذى قارب انتهاء تصويره والمنتظر عرضه قريبا، وظهرت بالصورة مع الفنان محمد كيلانى، وعلقت عليها عبر حسابها بموقع إنستجرام، قائلة: "مبسوطة إن احنا بنشتغل مع بعض يا كيلانى.. هتشوفوا إن شاء الله حاجة هتعجبكوا"، وهو المسلسل الذى يضم 9 حكايات، كل حكاية من 5 حلقات، ولكل حكاية قصة فريق عمل مختلف مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل.

