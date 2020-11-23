عاجل.. أشرف زكي يقرر وقف محمد رمضان لحين التحقيق معه

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 07:07 م
محمد رمضان
محمد رمضان
مي مرسي
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قرر نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وقف الفنان محمد رمضان عن التمثيل لحين التحقيق معه من قبل الإتحاد العام للنقابات الفنية.

وجاء ذلك عقب قرار نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي بإحالة محمد رمضان للتحقيق في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر لتواجده خارج مصر.



يذكر أن الفنان محمد رمضان آثار الجدل في الفترة الأخيرة بسبب انتشار صور له مع فنانين إسرائيليين ولاعب كرة إسرائيلي أيضا مما جعل الجمهور الإسرائيلي يشيد به وتعرض لهجوم كبير من الفنانين المصريين والجمهور أيضا.

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