الحكومة: أدوية كورونا متوافرة.. وسعر الكمامة أنخفض

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 07:02 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، توافر المستلزمات الطبية والكمامات وكافة الأدوية اللازمة للتعامل مع مصابي كورونا في المستشفيات والصيدليات".

وقال سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، إن شركات أدوية استعدت جيدا بمضاعفة حجم إنتاج أدوية كورونا.

وأكمل "أسعار الكمامات شهدت انخفاضا خلال الفترة الماضية، وهو ما يعكس توافرها في الأسواق بعد دخول مصانع عديدة هذا المجال"، متابعا:"ستظل هناك وفرة في الكمامات حتى لو تسارع المواطنون على شرائها بكميات كبيرة خلال الفترة المقبلة".

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